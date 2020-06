Breaking: Ize-Iyamu ‘s fate made known as APC declares full primary election results in Edo

The All Progressives Congress (APC) primary election ahead of Edo gubernatorial general poll has been conluded.

The result shows that Osagie Ize-Iyamu has emerged victorious.

He is now the official governorship candidate of APC in Edo state. At the end of the primaries, Ize-Iyamu polled 27, 838.

A) Edo South Senatorial District:

1. lkpoba-Okha LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,581. Osaro Obazee = 67. Dr. Pius Odubu = 99.

2. Oredo LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,902. Osaro Obazee = 308. Dr. Pius Odubu = 67.

3. Orhionmwon LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,750. Osaro Obazee = 171. Dr. Pius Odubu = 418.

4. Ovia Northeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,650. Osaro Obazee = 70. Dr. Pius Odubu = 124.

5. Ovia Southwest LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,668. Osaro Obazee = 79. Dr. Pius Odubu = 108.

6. Uhunmwode LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,394. Osaro Obazee = 183. Dr. Pius Odubu = 274.

7. Egor LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1794. Osaro Obazee = 53. Dr. Pius Odubu = 81.

B) Edo Central Senatorial District:

1. Esan Central LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,333. Osaro Obazee = 114. Dr. Pius Odubu = 170.

2. Esan Northeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 467. Osaro Obazee = 139. Dr. Pius Odubu = 176.

3. Esan Southeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,400. Osaro Obazee = 144. Dr. Pius Odubu = 205.

4. Esan West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,455. Osaro Obazee = 162. Dr. Pius Odubu = 220.

5. lgueben LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 300. Osaro Obazee = 178. Dr. Pius Odubu = 251.

C) Edo North Senatorial District:

1. Etsako Central LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 333. Osaro Obazee = 238. Dr. Pius Odubu = 326.

2. Etsako East LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,529. Osaro Obazee = 105. Dr. Pius Odubu = 196.

3. Etsako West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,754. Osaro Obazee = 150. Dr. Pius Odubu = 262.

4. Akoko-Edo LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,335. Osaro Obazee = 185. Dr. Pius Odubu =262.

5. Owan East LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,606. Osaro Obazee = 162. Dr. Pius Odubu = 230.

6. Owan West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,537 Osaro Obazee = 216. Dr. Pius Odubu = 307.