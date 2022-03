Super Eagles interim technical adviser Austin Eguavoen has dropped Kelechi Iheanacho, Innocent Bonke and Moses Simon from the starting lineup in the crucial World Cup playoffs vs Black stars of Ghana.

The return leg match is scheduled for Moshood Abiola National stadium Abuja.

Nigeria starting XI vs Ghana:

Francis Uzoho, Ola Aina, Troost Ekong, Leon Balogun, Calvin Bassey, Frank Onyeka, Oghenekaro Etebo, Joe Aribo, Emmanuel Dennis, Ademola Lookman, Victor Osimhen