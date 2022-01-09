NPFL 2021/22 season: Remo stars extend lead, Kano Pillars stumble again *Full matchday 5 results

January 9, 2022 Editorial IV Sports 0

Lobi Stars 1-0  Akwa  United

Remo Stars  1-0 Plateau United

Dakkada  2-1 Nasarawa  Utd

Enyimba 1-0  3SC

Heartland  1-0  Wikki  Tourists

Katsina 2 -1   Gombe United

Sunshine  3-0 Kano   Pillars

Kwara  1 -1  Rangers

MFM 2-1  Abia Warriors

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