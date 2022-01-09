NPFL 2021/22 season: Remo stars extend lead, Kano Pillars stumble again *Full matchday 5 results

Lobi Stars 1-0 Akwa United
Remo Stars 1-0 Plateau United
Dakkada 2-1 Nasarawa Utd
Enyimba 1-0 3SC
Heartland 1-0 Wikki Tourists
Katsina 2 -1 Gombe United
Sunshine 3-0 Kano Pillars
Kwara 1 -1 Rangers
MFM 2-1 Abia Warriors
Lobi Stars 1-0 Akwa United
Remo Stars 1-0 Plateau United
Dakkada 2-1 Nasarawa Utd
Enyimba 1-0 3SC
Heartland 1-0 Wikki Tourists
Katsina 2 -1 Gombe United
Sunshine 3-0 Kano Pillars
Kwara 1 -1 Rangers
MFM 2-1 Abia Warriors
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